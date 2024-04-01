«Полная анархия»: в Госдуме заявили о серьезной опасности нынешней миграционной политики

Полная анархия в миграционной политике России содействует провокациям Запада и грозит вылиться в колоссальный межнациональный конфликт. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. По его оценке, без жесткой системы контроля за приезжими и ревизии новых граждан РФ государство не сможет предотвратить деструктивные действия.

«Полезные мигранты нам, действительно, нужны – специалисты, которые могли бы решать целый ряд вопросов в экономике и дать возможность нашей экономике развиваться и россиянам богатеть. Но когда мы начинаем анализировать трудовую миграцию, мы видим целый ряд серьезных проблем, которые начинаются отнюдь не в России, а в странах, откуда они едут. Первый вопрос, который возникает, – кто они такие? Возникает вопрос к госорганам: вы знаете о них что-то, прежде чем они сюда приехали? Ведь открытые базы данных есть во всех странах. Они свободные в Интернете про каждого гражданина Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и так далее. Если вы работаете со спецслужбами, то они вам эту базу могут дать. Вы точно будете понимать, имеет ли человек судимость, привлекался ли он, что он собой представляет. К сожалению, судя по той ситуации, которую мы получили, такого жесткого анализа, кто к нам приезжает, нет», – констатировал Семигин сегодня на пресс-конференции в Москве.

Парламентарий обратил внимание также на отсутствие контроля за обучением русскому языку до въезда в Россию, и отслеживанием пребывания мигранта в стране после въезда. «Приезд – сразу нужен цифровой профиль и биометрические данные. Невозможно человеку находиться в России, если он не сдал биометрические данные, не прошел регистрацию: не сто человек на одном квадратном метре, а жесткие требования к системе регистрации, ибо мы должны четко понимать, где он проживает… Если пересек границу, автоматически должен попасть в реестр. Ты попадаешь в реестр, у тебя цифровой профиль, видим регистрацию и четко понимаем, что – это как беспилотник – видим, что на поле боя происходит, где он конкретно. Этот момент сейчас не решен», – подчеркнул он.

«Очень важный момент – он должен открыть счет в банке, получать белую зарплату. Мы должны видеть, что он платит соцстрах, медстрах… И нужно платить налоги. По разным данным, до 0,5 трлн (рублей) считается незаплаченных налогов у мигрантов, потому что до сих пор непонятно, сколько их. Называются цифры: МВД называет шесть, президент назвал 10, ряд других должностных лиц, включая руководство СКР называют 12, а кто-то называет 16 млн человек. Если эти 16 млн действительно работают и не платят налоги, какая огромная сумма идет мимо бюджета», – пояснил Семигин.

При этом депутат подчеркнул важность ревизии предоставления гражданства иностранцами за последние 5 лет. «В чем опасности сегодня для страны нерешения целого ряда вопросов миграционной политики? Первая – у них уже создана внутри в их сообществах вертикаль управления этими сообществами и диаспорами. Она уже есть, они разбиты все по ячейкам, по кланам, по социальным раскладкам. Тут два варианта: либо государство будет влиять на эту вертикаль, чтобы она наводила порядок в миграционной среде, либо эта вертикаль будет преподносить нам серьезные сюрпризы. Реестра анклавов нет. Некоторые чиновники договорились до того, что у нас нет вообще анклавов. Это абсолютная ложь... В эпицентре этих анклавов – молельные дома. Люди не ходят в наши мечети, хотят свой ислам проповедовать. Насколько он радикален, должны судить специальные органы, и они должны понимать, что в этих молельных домах происходит, что там зреет. Мы должны это понимать и быстро реагировать на это. В результате слабой работы по этой части появились митинги, шествия и агрессивные действия», – отметил он.

«На пресс-конференции 21 марта я сказал: а что будет, если мигранты под воздействием всей этой системы возьмутся за оружие? И вот они взялись. Среди них преступность растет, появился уже терроризм… И понятно, что западные спецслужбы уже начали этим рулить», – добавил парламентарий.

В этой связи Семигин подчеркнул, что бездействие в миграционной сфере грозит вылиться в колоссальный конфликт. «Антимигрантские настроения сильные и они растут. Растут, потому что государство не регулирует этот процесс, потому что мигранты ведут себя вызывающе, демонстрируют, что они чуть ли не хозяева здесь. Сложились в определенные кланы и сообщества, они покупают власть, силовые ведомства и поэтому ведут себя разнузданно – количество преступлений растет, воспитанием, образованием и социально-культурной адаптацией практически невозможно заняться. То есть полная анархия с элементами каких-то действий государства», – заявил он.

«Если дальше так будет продолжаться, то, конечно, наших граждан, которых обижают, оскорбляют, взрывают, расстреливают, удержать будет очень тяжело. А если это произойдет, мы получим колоссальный межнациональный конфликт, – то, чего Запад и добивается вместе с Украиной», – заключил Семигин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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