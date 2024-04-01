«Система погнила насквозь…» В Госдуме назвали виновных в провале миграционной политики

Ответственность за негативные последствия нынешней миграционной политики в России лежит на органах государственной власти, считает глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. По его оценке, деструктивными также являются провокации некоторых «ура-патриотов», которые могут спровоцировать межнациональный конфликт. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение парламентарий высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я бы первые претензии предъявил органам власти, управления и спецслужбам, которые отвечают за миграционную политику. Посмотрите, сколько нарушений было выявлено до теракта (в «Крокус Сити Холле») и после теракта! Чиновников арестовывают сейчас одного за другим, которые тысячами регистрировали мигрантов абсолютно незаконно. Система погнила насквозь! Не вся, но некоторые люди стали зарабатывать сотни миллионов долларов в карманы. Спецслужбы Украины и Запада подсоединились к мигрантской среде, и они стали организаторами процесса», – заявил Семигин.

Парламентарий обратил внимание на противодействие со стороны чиновников изменениям в миграционной политике. «Немало чиновников, которые не хотят, чтобы это было реализовано, которые имитируют… Мы предлагали дорожную карту, концепцию, сейчас будем предлагать новую редакцию стратегии государственной нацполитики, законы, мы встречаем некое сопротивление, хотя если сопротивляться в таком важнейшем вопросе… У России мало опасностей – мы показали, как мы выдержали санкции, воюем в СВО, показали, что нас нельзя разрушить по целому ряду других направлений. Но Запад считает, что многонациональность и многоконфессиональность – это наша слабость. Они будут бить и бить, и бить в это направление, пока, как они считают, не развалят Россию. Поэтому это один из самых опасных участков, на котором мы должны сконцентрировать все внимание и упреждать все действия врага», – подчеркнул он.

«За создание Федеральной миграционной службы вся Дума проголосовала, а правительство не делает. Дума проголосовала десяток позиций по развитию государственной национальной политики, пока они не реализованы», – пояснил депутат.

При этом Семигин назвал миграционное направление «суперстратегическим». «Это огромный пласт людей, если 16 млн (человек) взять – в Европе не там много стран, которые имеют 16 млн. Это целая страна внутри страны со своей культурой, обычаями, поведением, со своей теперь уже юридической структурой», – констатировал он.

«Меня удивляет только одно, что некоторые должностные лица, которым положено заниматься этим, и тем, кто впрямую этим не занимается, но занимается в целом госполитикой: они что, не слышат президента? Услышали президента, надо брать ноги в руки и делать… Я пока этого не вижу», – отметил парламентарий.

Кроме того, как считает депутат, действия некоторых «ура-патриотов» разжигают межнациональную рознь в России. «Беспокоит, что некоторые Интернет-ресурсы и некоторые люди, которые сами себя назначили военкорами, делают максимальное количество провокаций, распространения лжи и клеветы, фейков, которые способствуют нагнетанию обстановки и провоцируют наших граждан… Посоветовал бы им послушать президента, который сказал, что «ура-патриоты» могут спровоцировать межнациональную рознь и социальный врыв, который разнесет Россию. Поэтому каждое должностное лицо, человек, политик, пользователь Интернета – они все должны взвешивать то, что говорят. И ответственность этих людей сейчас будет повышена! Уже Генпрокуратура, Роскомнадзор, Минцифры совместно с депутатами будут делать законопроект о наведении порядка в рамках закона», – заключил Семигин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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