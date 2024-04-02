«Кто будет дальше – вопрос исключительно принципиальный»: Зюганов оценил политику правительства РФ

Главными проблемами России является нынешний финансово-экономический курс, отсутствие стратегического планирования, а также внутренняя «пятая колонна» и коррупция. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня накануне завтрашнего отчета правительства перед Госдумой. По его оценке, нынешний кабинет министров по-прежнему продолжает действовать в русле ельцинско-гайдаровской политики.

«Завтра будет отчитываться правительство. Этот отчет будет проходить почти за месяц до его законной отставки. После инаугурации президента они должны уйти в отставку. Вопрос: кто будет дальше, – это вопрос исключительно принципиальный. Потому что даже если талантливый человек завтра придет министром, ему надо будет въезжать в эту должность минимум полгода, а то и год, а война и теракты не требуют отлагательства принятия мер», – отметил политик.

Комментируя украинский удар беспилотниками по Татарстану, лидер КПРФ подчеркнул, что необходимо «принимать более жесткие и решительные меры против тех, кто готовит диверсии, обеспечивает информационное прикрытие и обязательно против внутренней «пятой колонны».

«Это правительство более работоспособно, более энергично, более технологично, но оно так и не выбралось из финансово-экономической колеи – той грязной, воровской, которую протоптали Ельцин, Чубайс и Гайдар и вся эта ненасытная свора экономических карманников. Нам надо принимать меры. Когда сейчас говорят денег нет – это самая большая ложь. Когда говорят – опыта нет, у нас уникальный опыт советской модернизации, потрясающий опыт китайских преобразований, великолепный опыт развития науки и образования», – подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ заявил, что завтра ожидает от членов правительства «более вразумительных ответов» на порядка 140 ранее заданных вопросов. «Если приходит [глава Минэкономразвития Максим] Решетников и говорит, что не обязательно выполнять закон о стратегическом планировании, я ему дополнительно хочу вопрос задать и подсказку сделать: а как вы можете сделать новый самолет, не занимаясь этим? Цикл его производства 15 лет почти. Почему вы имели 15 крупнейших в мире заводов, каждый третий пассажир летал на «ИЛах» и «Тушках», наш ИЛ-86, -96-й за свою историю не убил ни одного пассажира, почему вы угробили это производство и не хотите его полноценно развивать? Без соответствующего планирования, инвестиций, подготовки кадров, включая пилотов, это сделать невозможно», – констатировал политик.

Лидер КПРФ также обратил внимание, что развитию России мешает коррупция. «Коррупция залезла отовсюду и не дает стране жить и развиваться нормально. Президент сейчас принимает новые экстренные меры. Но эта зараза тяжелая и бороться с ней надо, исходя прежде всего из вопросов безопасности, а за ними тянется и миграция, и жилье, и цены, и все остальное. Победим это зло, все остальное придет в норму. Завтра ждем правительство и надеемся на глубокое, обстоятельное обсуждение», – сказал Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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