Россия вылечит Украину от «зеленщины». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, политолог Вячеслав Никонов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский является шутом, предателем и лузером.

«В Америке 1 апреля называют «днем дураков». Это как раз про того, у кого вчера закончилось президентство. Я о президенте Зеленском, который вообще-то шут… 88% украинцев, по последнему британскому исследованию, категорически против отмены выборов на Украине. Он их отменил. Он нелегитимен. Демократия – это ведь не то, что называют демократией на Западе. Это возможность строить политику в соответствии с волей собственного народа, не Госдепа или ЦРУ, чего украинский народ лишен в принципе. Но он еще сейчас лишен возможности выбирать свое руководство», – пояснил Никонов.

Депутат подчеркнул, что Зеленский не просто нелегитимен, он «предал своих избирателей, потому пришел под лозунгами мира». «Он растоптал честь, бросив в корзину минские обещания и все свои обещания, растоптал достоинство, потому что холопствует перед Западом, растоптал международное право, потому что взял на вооружение гостерроризм. И да, он растоптал абсолютно всё, что осталось от ростков украинской демократии – выборы, свободу слова, передвижения. И он лузер, потому что он потерял уже пятую часть страны, а мы ещё и не начинали… Он не легитимность потерял, он потерял гораздо больше», – констатировал Никонов.

«Лишил ли Зеленский Украину будущего? Вот будущего он ее лишить не может, потому что будущее ему не принадлежит. Будущее принадлежит народу Украины, и зависит оно во многом от нас с вами. Украина нам не чужая, с чужими мы поступали не так. Мы поступили бы так, как Израиль поступает в Газе с палестинцами. Мы, наоборот, закрепили кураторство за освобожденными областями и там строим…» – подчеркнул он.

«Мы вылечим Украину от «зеленщины», потому что наше дело правое. Враг будет разбит, а победа будет за нами», – заключил Никонов под аплодисменты депутатов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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