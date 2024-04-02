Госдума одобрила трудовые гарантии для вдов участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым вдовам участников боевых действий будут предоставлены дополнительные трудовые гарантии – их нельзя будет уволить с работы в течение года.

Документ не касается женщин, которые повторно вступили в брак или неоднократно допускали грубые нарушения трудовой дисциплины.

В настоящее время запрет на увольнение действует в отношении женщин, имеющих ребенка до трех лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и одиноких матерей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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