В России вырастут штрафы за нарушения с газовым оборудованием

Сегодня нижняя палата российского парламента принята сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за недопуск газовщиков для техобслуживания и самовольную замену газового оборудования.

Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, «существующие санкции не выполняют своей превентивной меры». В этой связи в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится норма об ответственности за самовольную замену оборудования без привлечения специализированной организации с параллельным увеличением размеров штрафов. Для граждан санкции составят до 10 тысяч рублей против 2 тысяч сейчас, для должностных лиц – до 100 тысяч (сейчас до 25), для юрлиц – до 500 тысяч рублей, что в 5 раз больше нынешних.

Также вырастут штрафы за ненадлежащее качество работ по техобслуживанию и ремонту оборудования. Для граждан они повысятся с 2 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц верхняя граница увеличится с 25 до 100 тысяч, для юрлиц – со 100 до 500 тысяч рублей.

Такое же повышение санкций предусмотрено за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования в многоквартирном доме, если его заключение является обязательным.

Кроме того, вводятся штрафы за нарушение требований по диагностике оборудования для должностных лиц до 100 тысяч рублей для юрлиц – до 500 тысяч. Они будут распространяться на выполнение работ лицом, не являющимся сотрудником уполномоченной на это организации, либо ее сотрудником без аттестации.

Кроме того, ужесточаются санкции для случаев, если одно из приведенных выше нарушений привело к аварии или угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей. Штраф составит до 150 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – до 500 тысяч или дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц – до 2 млн рублей.

За повторные нарушения содержания и обслуживания газового оборудования санкции вырастут с 5 до 25 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц – с 40 до 200 тысяч, для юрлиц – с 200 тысяч до 1 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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