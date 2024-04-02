российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 апреля 2024, 17:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума согласилась ужесточить борьбу с фиктивными браками, которые помогают легализации мигрантов в РФ

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает использование фиктивных браков или установления отцовства для незаконного получения миграционного статуса в России иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в данный момент в российском законодательстве не предусмотрено условие для иностранца по сроку состояния в браке с гражданином РФ перед обращением за получением разрешения на временное проживание на территории страны в упрощенном порядке.

«Данная норма является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации. Отмечается устойчивый рост количества принятых территориальными органами МВД России решений о выдаче разрешений на временное проживание по данному основанию», – уточнили авторы документа.

Проведенный анализ судебной практики показывает, что фиктивные браки заключаются не для создания семьи, а для возможности свободного передвижения и проживания в России с последующим приобретением гражданства РФ. При этом наибольшее количество решений по указанному основанию принято в отношении граждан Республики Таджикистан. «Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным», – уточняется в документе.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

В России готовят к запуску систему жилищных сбережений / В России вырастут штрафы за нарушения с газовым оборудованием / Госдума одобрила трудовые гарантии для вдов участников СВО / Лечение от «зеленщины»: в Госдуме назвали президента Украины шутом, предателем и лузером / «Кто будет дальше – вопрос исключительно принципиальный»: Зюганов оценил политику правительства РФ / В России могут возродить систему «молочных кухонь» / «Система погнила насквозь…» В Госдуме назвали виновных в провале миграционной политики / «Полная анархия»: в Госдуме заявили о серьезной опасности нынешней миграционной политики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центральная Азия, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Госдума,