В России готовят к запуску систему жилищных сбережений

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о введении жилищных сбережений граждан. Документ оговаривает условия, что кредитные учреждения будут открывать вклады не менее чем на год для формирования накоплений для покупки жилья.

Предполагается, что договор обяжет кредитную организацию принимать денежные средства вкладчика, выплачивать на них проценты, а также направлять по распоряжению вкладчика сумму сбережений вместе с процентами на оплату приобретаемого жилого помещения, финансирования долевого строительства или индивидуального жилья.

При этом вкладчик вправе обратиться в банк для получения кредита на улучшение жилищных условий, сумма которого превышает размер его сбережений по договору. При одобрении займа размер первоначального взноса участника программы жилищных сбережений может составлять 50% и более, что существенно повышает качество кредита и способствует снижению процентной ставки.

«Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения «выращивания» ипотечных заемщиков, в ее рамках гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube