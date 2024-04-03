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Среда, 3 апреля 2024, 13:03 мск

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«Есть вопросы…» Миронов оценил работу правительства РФ на «тройку»

К правительству РФ остаются серьезные вопросы, но в целом за прошлый год кабинету министров можно поставить оценку «удовлетворительно». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов перед отчетом премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

«В условиях беспрецедентных санкций мы считаем, что можно оценить (работу) правительства как удовлетворительно. Конечно, у нас есть вопросы к социальному блоку, потому что вопросы демографии, к сожалению, не решаются в нашей стране. И, конечно, есть вопросы к финансово-экономическому блоку», – пояснил Миронов.

При этом политик высказал надежду, что премьер-министр РФ озвучит планы по изменению налоговой системы. «Давнишняя идея увеличения НДФЛ – прогрессию обязательно нужно вводить, но только разумную. Вот те разговоры, которые мы слышим: давайте тех, кто получает миллион рублей в год – это примерно 86 тысяч рублей в месяц, давайте облагать их повышенным налогом – ерунда! Нужно (облагать налогом) тех жирных котов, которые получают десятки миллионов рублей в месяц. Есть у нас такие зарплаты – и ни один, ни два, и даже ни сто, а много больше таких эффективных менеджеров. Вот с кого нужно брать», – подчеркнул лидер «эсеров».

«Тех, кто получает более 24 млн рублей в год нужно облагать. И не 18%, а 20-25% (НДФЛ), и ничего с ними не будет, потому что нужно делиться», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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