«Удовлетворительно», но будем настаивать на изменении»: в КПРФ дали оценку правительству РФ

Работу правительства РФ за прошлый год можно оценить «удовлетворительно», но без изменений финансово-экономической и налоговой политики России не удастся выйти на должный уровень развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. По словам депутата, пока нельзя говорить об улучшении жизни россиян при росте их закредитованности.

«Эксперты считают, что навязанная нам ещё в конце 90-х налоговая система в принципе консервирует нашу сырьевую зависимость. Это, прежде всего, характеризуется тем, что у нас принцип нейтральности привел к чему – сырьевые отрасли имеют налоговую нагрузку 35% вместе с социальными платежами, а обрабатывающие отрасли – начиная с 59% до 93%. То есть, вы понимаете, такая структура налогообложения никогда не позволит нам поменять структуру экономики», – констатировал Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, в прошлом году в России был достигнут рост ВВП в 3,6% впервые за последние 30 лет благодаря госзаказам для военно-промышленного комплекса. «Это, прежде всего, обусловлено количественным смещением – 8 трлн рублей, которые были вложены в ВПК, и которые дали кумулятивный эффект на другие виды. Поэтому считаем, что перезрела необходимость изменения Налогового кодекса», – пояснил он.

Коломейцев считает, что требуются изменения, в том числе, в банковской системе, которая сейчас «выполняет роль ростовщиков-рантье». «Во все три кризиса, которые были, кому помогали и принимали первые законы и Дума, и правительство? Прежде всего, банковской системе. Сегодня активы банковской системы – 138 трлн рублей, но инвестиции в основной капитал за прошлый год составили всего 1,3 трлн при том, что прибыль банковской системы составила 3,5 трлн при том, что резко увеличилось количество россиян, которые стали жить в кредит – их уже 50 млн. За прошлый год количество взявших кредит увеличилось на 6,4 трлн, из которых 4,5 трлн – это люди, у которых есть ипотека», – уточнил он.

«Без изменения денежно-кредитной политики Банка России, Налогового кодекса серьезных изменений в жизни страны не предвидится. Что такое 50 млн закредитованных граждан? Это половина от трудоспособного населения страны. Если нам говорят, что улучшилась жизнь, то вот на 6,4 трлн увеличилась закредитованность. То есть, она улучшилась или ухудшилась? Если посмотреть, то 8 млн граждан взяли краткосрочные займы в микрофинансовых организациях», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий также отметил проблемы агропромышленного комплекса. «Несмотря на то, что все отпиарились на двух крупных урожаях, идет обирание АПК. Потому что и таможенная пошлина, и монополизация рынка экспорта зерна крестьянам ничего хорошего не дает, и фактически изымает весь отложенный спрос», – полагает он.

«Поэтому можно сказать, что за прошлый год можно поставить оценку «удовлетворительно» правительству, но мы будем настаивать на изменении денежно-кредитной политики, налоговой и финансово-бюджетной политики нашего правительства», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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