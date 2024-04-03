«Чтобы потом пыль не глотали…» Мишустин ждет мощнейшие внутренние инвестиции в отечественную экономику

Правительство РФ ожидает мощнейшего роста внутренних инвестиций в развитие отечественной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал прислушаться к этим словам тех, кто выводит капитал из России, чтобы потом не пришлось «пыль глотать».

Как пояснил Мишустин, для привлечения внутренних инвестиций создан специальный инструментарий. «Это ТОРы (территории опережающего развития), это ОЭЗ (особые экономические зоны), дальше – это специальные наши инвестконтракты, СПИКи, это СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений). Это наш Фонд развития промышленности, который показал огромную эффективность в стимулировании направлений развития промышленности технологического прогресса и так далее. Это кластерная инвестплатформа, где мы льготным кредитованием в длинную стимулируем приоритетные направления и приоритетные соответствующие технологические элементы развития страны. Наконец, это фабрика проектного финансирования. Это в совокупности дает всю линейку инструментария для внутренних инвестиций», – пояснил Мишустин.

«У нас задача вообще президентом поставлена в 2030 году рост инвестиций в ключевых отраслях поднять на 70% и в 2 раза увеличить частные инвестиции в науку. Мы все сделаем для того, чтобы инструментарии работали. Ещё подумаем и над инвестиционными какими-то поблажками, возможностями в зависимости от работы крупных компаний над государственно-значимыми проектами, чтобы все вложения в НИОКРы, в исследовательскую, конструкторскую разработку отечественную имела поощрение, вскоре, может, амортизацию. Мы подумаем ещё вместе с вами о том, как это сделать более качественно», – уточнил премьер-министр.

При этом Мишустин напомнил о поручении главы государства, чтобы по затратам на российское оборудование НИОКРа уменьшить налоговую базу с коэффициентом 2. «Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы бизнес пошёл. Ну еще и настроение должно быть хорошим, инвестиционный климат, чтобы желание было большое. Кроме всех льгот и всех стимулирующих вещей, должно быть отношение к проектам национального суверенитета, технологического, экономического и финансового, как отношение любви к своей Родине. Надеюсь, что наши именно промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в национальную экономику большие, серьезные средства», – подчеркнул Мишустин.

В этой связи глава правительства РФ обратился к находящемуся в зале Госдумы руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. «Александр Николаевич, передайте коллегам, что мы ждем мощнейших инвестиций», – сказал Мишустин.

Спикер нижней палаты парламента со своей стороны подчеркнул важность обращения премьер-министра. «Председателя правительства послушайте, Александр Николаевич, чтобы потом пыль не глотали некоторые, кто там деньги вывел из страны. Об этом речь идет», – констатировал Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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