«Остановить бесконтрольный въезд…» – вице-спикер Госдумы выступил за кардинальное изменение системы привлечения в Россию трудовых мигрантов

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой предложил пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов. По его словам, только так можно остановить бесконтрольный въезд в РФ иностранных граждан.

Как считает парламентарий, прежде всего необходимо отменить систему привлечения иностранной рабочей силы на основании трудовых патентов и заменить ее институтом «организованного набора» со стороны работодателя. При этом продолжительность пребывания низкоквалифицированного иностранного работника на территории России должна быть ограничена сроком действия трудового договора, по истечении которого он обязан выехать за пределы страны, а работодатель должен обеспечить и проконтролировать выезд.

«На работодателя должна быть возложена обязанность по предоставлению финансового обеспечения обратного выезда нанятого им иностранного работника еще до его въезда в Россию. Все расходы, а также материальная ответственность, связанные с въездом-выездом, а также пребыванием иностранных работников на территории России должен нести его работодатель, а не налогоплательщики», – подчеркнул Толстой.

Также вице-спикер Госдумы полагает, что низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства РФ. «Эта норма прекрасно работает в других странах. Думаю, приживется и в России», – пояснил он.

При этом, по словам Толстого, въезд на территорию России членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещён. «Один приехал – один выехал», – отметил депутат.

Еще одно предложение Толстого – по решению местных властей иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, могут быть ограничены в свободе перемещения по территории страны и территории субъекта федерации. «Если работник, допустим, приехал строить дома в Москве, значит нечего ему делать в других городах», – уточнил он.

«Разумеется, решение проблемы требует аккуратных и продуманных действий. Пора вместе со специалистами и профильными ведомствами обсудить все предложения. Это поможет найти решение, которое будет полезно стране и всему нашему народу», – заключил Толстой.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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