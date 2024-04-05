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Пятница, 5 апреля 2024, 16:06 мск

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Песков ответил на обвинения в адрес России о намерении сорвать Олимпиаду в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются абсолютно голословными и неприемлемыми о якобы намерениях Москвы помешать проведению Олимпиады в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что это относится и к словам министра транспорта Чехии Мартина Купки о причастности России к кибератакам на транспортную инфраструктуру страны.

«Это абсолютно голословные обвинения – и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», – заявил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Макрон заявил о том, что Россия пытается помешать проведению летней Олимпиады в Париже, для чего проводит информационные атаки. При этом мэр французской столицы Анн Идальго уже объявила, что появлению российских атлетов на соревнованиях не будут рады.

В Международном олимпийском комитете сообщили, что российские спортсмены обязаны подписать обновленные для них условия участия в Играх в Париже и не будут соревноваться в медальном зачете.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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