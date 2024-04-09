Госдума согласилась освободить от уплаты госпошлин родственников участников СВО и граждан, погибших от обстрелов и терактов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают от уплаты государственной пошлины отдельных категорий граждан, потерявших близких родственников в специальной военной операции и в результате обстрелов и терактов со стороны Украины.

Ко второму чтению была внесена поправка, в соответствии с которой родственники граждан, погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов, будут освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство. «Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После принятия закона от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников СВО. Сейчас при регистрации такой недвижимости родственники погибшего бойца освобождаются только от оплаты услуг нотариуса», – уточнил он.

Предполагается, что нормы закона распространятся также на родственников тех участников спецоперации, кто умер в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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