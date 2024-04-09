Дети-инвалиды из семей погибших участников СВО смогут рассчитывать на две пенсии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и неработающие инвалиды с детства из семей погибших участников СВО смогут получать одновременно две пенсии: по инвалидности и по потере кормильца.
В настоящее время им по их выбору назначается только одна пенсия – по инвалидности либо по потере кормильца, уточнила пресс-служба нижней палаты парламента.
Закон в случае его окончательного принятия вступит в силу со дня официального опубликования. При этом предполагается, что его положения распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Москва, Елена Володина
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