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Вторник, 9 апреля 2024, 17:56 мск

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Госдума одобрила законопроект о дополнительной защите прав граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении поправки в Жилищный кодекс РФ в части совершенствования порядка взыскания просроченной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно документу, предлагается расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности, включив в него наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, ранее депутаты приняли закон, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов граждан по ЖКХ. Об этом парламентариев на встречах неоднократно просили избиратели. В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и т. п. не вправе передавать долги физлиц коллекторам.

Предполагается, что принятие нового закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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