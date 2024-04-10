Новая подстава для Путина: с обещанным повышением зарплат медикам опять скандал

Чиновники саботируют поручение главы государства Владимира Путина о повышение зарплат медицинским работникам в малых городах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его словам, такая ситуация подрывает доверие россиян к власти.

«Саботируется исполнение прямого поручения президента о повышении зарплат медицинским работникам в городах с небольшим населением. Вы знаете, что в городах с населением 50-100 тысяч человек врачи должны получать 29 тысяч (рублей), медперсонал 13 тысяч. В городах менее 50 тысяч населения, соответственно, зарплата 50 и 30 тысяч. Что на деле… Да, чиновники выполняют… Они повышают оклады и тут же срезают все надбавки… Представьте себе, как обрадовались медики в малых городах: думали – о, ничего себе я 50 тысяч получу… Знаете сколько получили? Тысяча рублей. Это вот такие реалии уже с первого апреля этого года…» – подчеркнул Миронов.

«Это абсолютная профанация. Это подставляет президента и лишает людей веры во власть. Это недопустимо! Я считаю, что чиновники должны выполнять поручения президента – добавлять деньги, если потребуется, то и из федерального бюджета, потому что у регионов, конечно, денег не хватает», – констатировал лидер «эсеров».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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