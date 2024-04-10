Действия Минфина и прогнозы ЦБ РФ противоречат друг другу: в Госдуме обратили внимание на странный диссонанс

Действия министерства финансов и прогнозы Центрального банка РФ противоречат друг другу, в результате чего в перспективе можно ожидать непопулярных решений, которые негативно отразиться на ситуации в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Иван Бабич.

«На днях мы обнаружили интересный диссонанс... министерство финансов занимает с открытого рынка деньги по ставки 13,5-14% годовых. И всё бы ничего – ставка-то вроде бы для нынешнего времени обычная, но очень удивили сроки погашения – 15-17 лет. Это огромная нагрузка на бюджет. Эта ситуация абсолютно не коррелирует с прогнозом Центрального банка, который говорит о том, что через 2-3 года мы все заживем – будет у нас ключевая ставка 7-8 процентов. Возникает вопрос: а зачем занимать под 13,5-14 процентов на столь длительный срок и делать такую нагрузку на бюджет?» – отметил Бабич, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«В конечном счете это приведет просто к тому, что появятся какие-то непопулярные меры – увеличение налогов, сокращение каких-то социальных выплат… Мы очень хотим в этим разобраться, чтобы нам объяснили два уважаемых ведомства, каким образом они вместе планируют, но получают абсолютно разные результаты», – заключил парламентарий.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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