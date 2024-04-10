Всё ровно наоборот: депутат Госдумы «разбила» доводы Набиуллиной в защиту жесткой кредитной политики

Оправдания главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной относительно жесткой денежно-кредитной политики с высокой ключевой ставкой не выдерживают критики. Как считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева, в нынешних условиях решения и действия регулятора должны быть совершенно другими и даже диаметрально противоположными.

«При отчете в Государственной Думе председатель ЦБ основное внимание уделила оправданию жесткой кредитной политики и высокой учетной ставки. По ее мнению, высокая учетная ставка позволила замедлить инфляцию и не подавила экономический рост. То есть рост ВВП, который имел место вопреки, а не благодаря политике ЦБ, Набиуллина поставила себе в заслугу. Основной аргумент Председателя ЦБ в пользу политики сверх дорогого кредита заключается в том, что и граждане, и предприятия более всего страдают от инфляции, поэтому главное бороться с инфляцией и, при этом подавлять спрос. В своем вопросе-выступлении я сказала, что оправдание высокой учетной ставки тем, что она имеет минимальное влияние на торможение экономического роста, но при этом замедляет инфляцию, неправомерно. Верно обратное. Высокая учетная ставка и, соответственно, дорогой кредит оказывает минимальное влияние на сдерживание инфляции, а вот рост инвестиций подавляет», – подчеркнула Дмитриева.

Как отметила парламентарий, Набиуллина на заседании двух комитетов Государственной Думы также заявляла, что поскольку у предприятий в 2023 году имел место рекордный рост прибыли, то предприятия должны прежде всего опираться на собственные источники и могут инвестировать из прибыли, с одной стороны, и, с другой, они в состоянии оплачивать высокие процентные ставки из той же прибыли, то есть поделиться своей прибылью с банками.

«Однако, кредиты составляют 10-15% в объеме инвестиций, меньше, чем бюджетные средства. Если ЦБ считает эту долю приемлемой, то встает вопрос зачем нужны такие банки и такой регулятор, когда система не решает основную задачу: перелива капитала как источника развития?» – констатировала Дмитриева.

При этом депутат обратила внимание на манипуляции данными со стороны Банка России. «Интересно, после того как Набиуллину стали прижимать по ничтожной доле кредитов в инвестициях, за 3 дня оценка выросла в 2 раза. По Росстату доля кредитов в инвестициях в основной капитал – 10%. 8 апреля на заседании двух комитетов Набиуллина и её зам Заботкин назвали цифру в 15%. А уже 10 апреля на пленарном заседании Государственной Думы, отвечая на мой вопрос, Набиуллина дала оценку 25%. Надо понимать, что оправдание низкой доли инвестиций в экономике стали обеспечивать через очередные манипулирования цифрами», – уточнила парламентарий.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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