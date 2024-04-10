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Среда, 10 апреля 2024, 17:07 мск

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Госдума поддержала законопроект против фиктивных браков иностранцев в РФ

Госдума одобрила в первом чтении поправки в части исключения возможности использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ.

Как пояснил спикер нижней палаты российского парламента, «после принятия закона получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранные граждане только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет».

«Кроме того, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России», – уточнил он.

«Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления – одна из лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак – исключительно ради создания семьи», – отметил Володин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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