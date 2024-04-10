Ответ на враждебные действия Лондона: МИД РФ объявил санкции против 22 представителей госорганов и IT-сектора Великобритании

Министерство иностранных дел России объявило о введении санкции против 22 представителей госорганов и IT-сектора Великобритании. В заявлении ведомства подчеркивается, решение связано с враждебными действиями Лондона.

«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя», активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию. В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании», – говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве уточнили, что в числе подсанкционных лиц сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре. «Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов», – пояснил МИД России.

«В список также вошли лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом. Упрямо и безуспешно стремясь «задушить» российскую экономику, британские власти наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран, изобретая репрессивные механизмы для их собственного бизнеса, который прагматично оценивает ситуацию и понимает бесперспективность политики санкций «коллективного Запада», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Вновь хотели бы подчеркнуть, что курс Лондона на всестороннюю поддержку украинских неонацистов обречен на провал и ведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта и новым жертвам среди мирного населения. В Великобритании также должны осознать контрпродуктивность продолжения антироссийской санкционной политики, которая неизбежно получит жесткий отпор с нашей стороны», – заключил МИД России, отметив, что работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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