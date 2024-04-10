Госдума внесла поправки в Трудовой кодекс о сверхурочной работе

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила в третьем чтении закон, согласно которому в расчет оплаты сверхурочной работы должны включаться все составные части зарплаты, в том числе районные коэффициенты и стимулирующие выплаты.

Документ был подготовлен во исполнение решения Конституционного суда. Соответствующая норма теперь будет закреплена в Трудовом кодексе и вступит в действие с 1 сентября 2024 года.

Согласно действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие – в двойном. Тем не менее, зачастую при расчете учитывается только базовый оклад, который может составлять не более 10-25% всей зарплаты. В результате тот, кто работал сверхурочно, оказывается в худшем положении, чем тот, кто трудится в нормальных условиях. Как пояснила пресс-служба Госдумы, уточнение, которое вносится в Трудовой кодекс, позволит защитить работников от злоупотреблений со стороны работодателей.

При этом сохраняется норма, в соответствии с которой по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Вместе с тем работодателям не запрещается оплачивать сверхурочную работу в более высоком размере, чем это закреплено в Трудовом кодексе.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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