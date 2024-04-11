«Никто не мог предположить…» Госдума потребовала от Минстроя РФ решить проблему роста газовых тарифов для населения

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину об обоснованности методических указаний по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоэтажках. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ оказался «резиновым», позволяя резко увеличить платежи для населения.

«Президент неоднократно обращал внимание Госдумы на необходимость принятия законов прямого действия. Вам конкретный пример, почему об этом говорит президент. Дума принимает рамочный закон. Более того, принимает закон, требующий затем выпуска подзаконных актов, которые готовит профильное министерство. В законе нет предмета, который мы сейчас обсуждаем. Никто не мог предположить, что, выпустив методические рекомендации, стоимость услуг подскочит двукратно. И об этом никто не говорил. Поэтому, коллеги, давайте не будет отсылать нас к принятому закону. Закон дал вам полномочия, а вы ими распорядились, на наш взгляд, неправильно. Потому что это резиновые методические указания-рекомендации», – заявил Володин в адрес представителя министерства строительства и ЖКХ.

В обращении Госдумы отмечается, что в адрес депутатов поступают многочисленные обращения граждан по вопросам резкого увеличения размера платежей. В ряде регионов техобслуживание внутриквартирного газового оборудования подорожало в 1,5-3,3 раза, а стоимость обслуживания внутри домов – до 2,3 раза. При этом никаких дополнительных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений ими не оказывается.

В связи с этим Госдума обратилась к главе Минстроя с просьбой рассмотреть вопрос о пересмотре методических указаний по расчету размера этих платежей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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