«Мошенники почему-то всегда одолевают…» В Госдуме раскритиковали программу борьбы с бедностью от главы Банка России

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова раскритиковала программу борьбы с бедностью в России, которую накануне озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий уличила председателя ЦБ в юридической безграмотности и попытке переложить ответственность на население.

«Вчера мы услышали от Эльвиры Сахипзадовна шесть шагов по борьбе с бедностью. Это инфляция, кредитные каникулы, это мошенники, закредитованность и финансовая безграмотность нашего населения. Получается, что у нас граждане сами виноваты, что они финансово безграмотны, очень много берут кредитов и, кроме этого, мошенники почему-то их всегда одолевают. Конечно же не этого ждали наши избиратели от главы финансового ведомства по борьбе с ликвидацией бедности», – подчеркнула Глазкова, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий также указала на «юридическую безграмотность» Набиуллиной, например, по возврату наших золотовалютных резервов (ЗВР), которые заморожены с 2022 года в странах НАТО. «Сначала задавала вопрос: почему наши ЗВР хранятся в странах НАТО? Ответ был такой, что это выгодные вложения для нашей страны. Потом я задавала вопрос: какие мероприятия проводятся? В 2022 году Эльвира Сахипзадовна сама заявляла, что Центробанк будет обращаться в суд. Но в 2023 году ответ получила такой, что юристов до сих пор мы не нашли – это сложный процесс. И вот последний ответ услышала на мой вопрос: почему ЦБ не идет в Европейский суд для возврата этих денежных средств? Сейчас ответ я получила такой, что ведутся консультации с МИДом. Непонятна связь, конечно, ЦБ и МИД. Вопрос остается открытым: почему Центробанк не обращается в суд по возврату наших накоплений ЗРВ в то время, когда уже Бельгия наши проценты направляет на Украину, на поставку, полагаю, оружия?» – пояснила депутат.

При этом Глазкова обратила внимание на явную спорность нынешней политики Центробанка. «Вывоз капитала как был, так и остается. Да, он немного снижен, но, тем не менее, нам постоянно говорят о том, что у нас нет денег не культуру, на здравоохранение. А деньги по факту вывозятся из страны за рубеж вместо того, чтобы их вкладывать в нашу страну», – констатировала она.

«И та (ключевая) ставка, о которой Эльвира Сахипзадовна говорит, что она правильная и поддерживает инфляцию…. Кто же тогда будет развивать наше производство? С такой процентной ставкой невозможно брать кредиты и вкладывать. Мнение ЦБ, что это должны делать предприятия за счет своей прибыли, которую они получили…. Но никто не сказал, какие предприятия получили, и как развиваться с такой ставкой малому и среднему бизнесу», – заключила Глазкова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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