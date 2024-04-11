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Четверг, 11 апреля 2024, 15:40 мск

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В Госдуме вновь подняли вопрос о выходном дне после Пасхи

В Госдуме вновь подняли вопрос о повсеместном введении в России выходного дня после празднования православной Пасхи. Как заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, реализовать это можно путем разумного переноса любого другого нерабочего дня, и это не будет противоречить многоконфессиональности российского общества.

«Мы предложили внести изменения в трудовое законодательство и, не меняя баланса, сохраняя общее количество нерабочих и праздничных дней, заставить правительство при формировании календарного плана перенос осуществлять таким образом, чтобы первый пасхальный понедельник был тоже выходным днем за счет других выходных дней. Это абсолютно разумный, правильный подход», – пояснил Нилов.

По его словам, аргументы о многоконфессиональности России в данном случае не уместны. «У нас в Трудовом кодексе есть праздник Рождество Христово – зафиксирован несмотря на то, что мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране», – констатировал он.

«Конституция дает право на свободу совести и вероисповедания, но мы говорим о том, что давайте создадим необходимые условия и не нарушая баланса, интересов работодателей и работников, сделаем разумный перенос. И в перспективе такая инициатива будет поддержана – у граждан она явно вызывает позитивные эмоции и желание, чтобы это было сделано», – уточнил Нилов.

Напомним, в настоящее время официальный выходной день после православной Пасхи действует в Республике Крым.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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