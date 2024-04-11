Госдума согласилась ужесточить санкции для россиян за самовольное использование систем водоснабжения

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают административную ответственность за самовольное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Согласно документу, планируется дополнить статью 7.20 КоАП РФ. Нововведение предполагает не только штрафы для нарушителей, но и расширяет понятие правонарушения, включая в него как самовольное подключение, так и неподконтрольное пользование системами.

Статья предусматривает штрафы для граждан в размере от одной до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч, для юрлиц – от 20 тысяч до 30 тысяч. Соответственно, при принятии закона и его вступлении в силу подобные суммы штрафов будут распространяться и на самовольное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, уточнила пресс-служба Госдумы.

Согласно правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными правительством РФ, под самовольным пользованием централизованной системой водоснабжения и (или) водоотведения понимается пользование ею либо без договора, либо при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, а также при врезке в водопровод до установки счетчика.

Как уточнил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, суммы штрафов по статье 7.20 КоАП не пересматривались с 2007 года, поэтому «необходимо проработать вопрос об усилении ответственности за совершение подобных правонарушений».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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