Россияне оказались под давлением армии украинских террористов и мошенников, которые «кошмарят» население при посредничестве и возможном содействии чиновников и банкиров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня заместитель главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. По его словам, в этой ситуации органы власти в России необходимо перестроить на «военные рельсы», чтобы обеспечить безопасность населения.

«Фронт безопасности граждан внутри страны, напасти и беды, которые сотрясают страну чуть ли ни ежедневно – пожары, наводнения, другие чрезвычайные ситуации и потрясения – в это особое военное время нуждаются в усиленном внимании и правительства, и Госдумы. Вот этот режим мирного времени и сформированные по режиму мирного времени силы, средства, ведомства, министерства очевидно не могут справиться с обеспечением должного уровня безопасности миллионов наших граждан. От наших колоссальных, несметных богатств у нас, порой, больше беды, чем поступлений в казну и счастья для миллионов граждан», – подчеркнул Нилов.

Парламентарий полагает, что преобразования в структуре правительства «давно перезрели». «Работает целая армия террористического государства УГИЛ (украинское государство Ивано-Франковска и Львова), как его называют в прессе, которое разными способами сегодня добавили огромное количество проблем министерству по чрезвычайным ситуациям. В советское время пожарная служба была отдельным ведомством. Считаю, что порядка было больше, потому что не перегружено было, в частности, сегодняшними факторами около-военных и военных угроз. Возможно, такие преобразования следовало бы рассмотреть», – отметил он.

«Безопасность от наводнений – мы не перестаем, что называется, бить по хвостам. Считаю, что это тоже должны решать специалисты, профессионалы, эксперты, гидрологи, как это тоже было когда-то. В советские времена огромные средства тратились на обеспечение такой безопасности, на очистку рек. Если сегодня на 50% заиливается русло реки, процесс катастрофических наводнений становится практически неизбежным, только вопрос времени: когда?.. В ближайшие недели-месяцы мы, надеюсь, увидим предложения президента по новому правительству» – подчеркнул депутат.

Кроме того, Нилов заявил, что кредитные организации и Банк России содействуют нарушениям финансовой безопасности граждан нашей страны. «Безопасность финансовая, экономическая, подчас превращаясь в кабалу, лишает жизни и уж точно покоя и счастья миллионы наших сограждан. Вчера на отчете ЦБ я тоже задавал вопрос Эльвире Сахипзадовне [Набиуллиной, главе Банка России] о том, что делают банки и регулятор, чтобы защитить миллионы наших сограждан от телефонных укро-мошенников, их сообщников, оборотней в погонах или под личиной ЦБ, которые «кошмарят» своими звонками и мошенническими операциями, проще говоря, грабят на миллиарды, даже на триллионы пытаются ограбить наших граждан, значит – нашу страну. Вот здесь без соучастия, я так считаю, представителей банков, особенно служб их безопасности и бездействия, в том числе, регулятора не обходилось», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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