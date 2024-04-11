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Четверг, 11 апреля 2024, 17:23 мск

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Госдума поддержала отсрочку уголовного наказания для одиноких родителей и беременных

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты, которые расширяют возможности для отсрочки реального отбывания наказания для осужденных беременных женщин и одиноких родителей до 14 лет.

Согласно действующему законодательству, такая отсрочка может быть применена к осужденным одиноким родителям или беременным женщинам, если им не назначено наказания в виде ограничения свободы.

Уголовном кодексе оговаривается, что ограничение свободы – это наказание за преступления небольшой и средней тяжести на срок от двух месяцев до четырех лет, когда осужденный не может, например, покидать место постоянного проживания.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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