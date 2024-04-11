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Четверг, 11 апреля 2024, 17:40 мск

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В новых регионах РФ готовится запрет на взыскание долгов госпредприятий

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении в первом чтении законопроект по введению до 2026 года моратория на принудительное взыскание долгов с госпредприятий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые появились до принятия регионов в состав России.

Документом планируется ввести запрет на принудительное взыскание долгов с государственных и муниципальных предприятий, которые возникли до 30 сентября 2022 года. Мораторий распространяется на решения судов и других госорганов ДНР и ЛНР, а также Украины. Он не коснется исполнения обязательств по возмещению ущерба здоровью, связанных со смертью кормильца, компенсации морального вреда, оплате труда сотрудников, выплате выходных пособий и вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности.

Отмечается, что запрет будет действовать до начала 2026 года, пока будет действовать переходный период по интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

Кроме того, законопроект предусматривает, что принудительному исполнению не подлежат обязательства по кредитам перед зарегистрированными на территории Украины юридическими лицами. В частности, ипотека может быть прекращена в соответствии с нормативными правовыми актами новых регионов РФ, а исполнительные документы госорганов Украины могут быть признаны недействительными.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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