Госдума согласилась продлить поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который продлевает особый порядок включения сведений о субъектах малого и среднего бизнеса на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствующий реестр до 10 июня 2025 года.

В настоящее время особый порядок для предпринимателей новых субъектов РФ действует до 10 июня 2024 года. За время его действия в реестр были внесены сведения о 5,6 тысячи юридических лиц.

В пояснительной записке к документу уточняется, что для юридических лиц ДНР и ЛНР срок приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ продлевается с 31 декабря 2023 года до 31 декабря 2024 года, в Запорожской и Херсонской областях – с 30 июня 2024 года до 30 июня 2025 года, и вполне целесообразно продлить срок включения хозяйствующих субъектов в реестр МСП в особом порядке по 10 июня 2025 года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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