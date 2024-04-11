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Четверг, 11 апреля 2024, 19:03 мск

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У ВСУ закончились боеприпасы для Patriot и других систем ПВО

Украина истощила свои запасы ракет для ЗРК Patriot, установок IRIS-T и других систем ПВО, сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, комментируя массированный удар вооруженных сил России по объектам на украинской территории, в частности, по Трипольской ТЭС под Киевом.

«Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты для Patriot и IRIS-T. Также истощена или уничтожена большая часть других запасов ПВО», – цитируют Рёпке украинские СМИ.

«И это в то время, когда у нас на складах сотни систем и тысячи ракет», – возмущенно заявил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Россия нанесла ответный удар по целям топливно-энергетического комплекса Украины после нескольких попыток ВСУ атаковать объекты нефтегазовой отрасли и энергетики на территории РФ. Как подчеркнули в российском Минобороны, все назначенные цели поражены.

Как сообщал «Новый День», в пяти областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает метро, а по области 200 тыс. абонентов остались без света. В Киеве признали, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена. Повреждения получили также два подземных газохранилища.

Берлин, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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