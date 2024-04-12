МИД РФ заявил о наращивании Британией ядерного потенциала

Великобритания начала наращивать свой ядерный арсенал и может не остановиться на заявленном ранее объеме таких вооружений. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Великобритания под надуманными предлогами заявляла о намерении нарастить свой ядерный арсенал. Практическая реализация этого намерения наверняка в полном разгаре. При этом нет никаких гарантий, что британцы остановятся на анонсированном ими «потолке» и не поднимут его еще выше», – уточнил дипломат в интервью ТАСС.

«Модернизация и, похоже, расконсервация инфраструктуры (для возвращения ядерного оружия США на территорию Великобритании) уже активно финансируются», – пояснил Ермаков.

Напомним, в конце марта канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон будет вкладывать дополнительные средства в развитие атомной энергетики и укрепление сил ядерного сдерживания до тех пор, пока это требуется. В частности, речь шла о подлодках Vanguard и боеголовках к ним. При этом Лондон продолжит совершенствовать новые подлодки Dreadnought, ввод в строй которых запланирован на начало 2030-х годов.

Пока Великобритания обладает только одной составляющей из ядерной триады – баллистическими ракетами подлодок. Однако конце января в американских СМИ прошла информация со ссылкой на Пентагон, что США впервые за 15 лет планируют разместить в Британии ядерное оружие.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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