Возможна очень серьезная эскалация: военный эксперт оценил перспективы конфликта Израиля и Ирана

Израиль переоценивает свои военные возможности, но при этом способен спровоцировать разрастание конфликта на Ближнем Востоке, если нанесет удар по Ирану баллистическими ракетами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Военный эксперт обратил внимание на наличие у Израиля шести подводных лодок, с которых вполне могут быть запущены крылатые ракеты по Ирану. «Запуск крылатыми ракетами вполне возможен, и это позволит нанести ограниченный удар и в то же время не ухудшит отношение Израиля и США конкретно с Саудовской Аравией и арабскими странами. Это ракеты звукового класса, не являются гиперзвуком. Они будут с высокой степенью перехватываться наземной системой противовоздушной обороны. Для перехвата может быть использована авиация и эффективность удара может оказаться невысокой. В результате [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху окажется в условиях жесткой критики внутри Израиля. Тем не менее, думаю, это все-таки может быть удар именно с подводных лодок», – отметил Евсеев сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, наличие у Израиля баллистических ракет, которые могут быть направлены против Ирана, является очень серьезным дестабилизирующим фактором. «Здесь качественное будет отличие от удара, который нанес Иран. Если у Израиля есть система противоракетной обороны, то такой системы нет в Иране. И поэтому удар баллистическими ракетами «Иерихон» в обычном оснащении, конечно, может привести к очень большому ущербу. Это будет очень серьезный вызов, на который Иран может ответить ракетами – не теми, что он пускал. Есть ракеты меньшей дальности, которые имеют более сложную траекторию полета и более сложны в перехвате. Вот здесь очень серьезная пойдет эскалация», – полагает эксперт.

«Использование Израилем баллистических ракет класса «Иерихон» будет очень серьезным дестабилизирующим фактором, в который Иран будет вынужден втянуться. Если бы арабские страны пошли на закрытие своего воздушного пространства – это был бы шаг к деэскалации», – считает Евсеев.

В это же время эксперт отметил, что Израиль, начиная с 7 октября 2023 года, когда началась его военная операция в секторе Газа, «очень сильно переоценивает свои возможности», и непонятно, как «вообще сможет выдержать войну».

«Израиль очень сильно зависит от США. Это боеприпасы, это ракеты, даже система «Железный купол» на территории Израиля не производится. Получается, что Израиль не готов к длительной войне. А он ведет войну уже полгода. Продолжать войну, особенно масштабную… это нужно очень значительное количество ресурсов. Берем, например, Украину. Украинская сторона, которая считает сейчас, что тратит не очень много ракет в сутки – не менее 2 тысяч артиллерийский снарядов... Вот можно представить, сколько нужно ЦАХАЛ снарядов, например, для ведения боевых действий в течении нескольких месяцев», – подчеркнул он.

«С этой точки зрения США имеют возможность оказать на Израиль давление через ограничение поставок снарядов, ракет различного класса, комплектующих и так далее. Израиль в этом плане очень уязвим. И если бы была бы политическая воля, если бы президентом США был Дональд Трамп, решение такое было бы возможно. Но насколько [действующий президент США] Джо Байден готов к такому прессингу Нетаньяху, я не очень уверен», – пояснил Евсеев.

При этом эксперт отметил, что для Израиля потенциально есть ещё одно серьезное ограничение на использование военной силы. «Израиль сейчас не может делать то, к чему он готовился больше десяти лет, – то есть нанести ответ по ядерным объектам Исламской республики Иран, по местам производства ракет. Для этой атаки нужно порядка 70-ти самолетов с обязательной дозаправкой на территории Саудовской Аравии, которая сейчас не даст такой возможности. А во-вторых, нет мотива, потому что Иран поддерживает отношения с МАГАТЭ, не выходит ни на ядерные испытания, ни повышает степень обогащения урана», – уточнил Евсеев.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал Израиль с применением беспилотников и ракет в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Тегеран предостерег Тель-Авив от ответных мер и заявил, что продолжения эскалации не будет. Сегодня в министерстве иностранных дел Ирана уточнили, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

МИД РФ призвал все вовлеченные стороны к сдержанности и решению проблем дипломатическим путем.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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