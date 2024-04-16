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Президент Ирана заверил Путина, что не заинтересован в эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Эбрахим Раиси. Фото: официальный сайт президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси заверил главу российского государства Владимира Путина в незаинтересованности Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом Раиси сказал в телефонном разговоре с Путиным, который состоялся по инициативе иранской стороны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре президенты двух стран подробно обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер.

Путин со своей стороны выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряжённости.

С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешённость палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжёлой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса, уточнили пресс-служба Кремля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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