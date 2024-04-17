В Москве задержаны участники преступной группы по легализации мигрантов через фиктивные браки

В Москве пресечена деятельность участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции с помощью заключения фиктивных браков. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, фигуранты совместно приняли решение об организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан и организовали поиск женщин, готовых за денежные вознаграждения заключить с иностранными гражданами фиктивные браки в целях приобретения приезжими права получения разрешения на временное проживание.

«Так, в период с января по октябрь 2022 года две фигурантки, действуя совместно и согласованно с соучастниками в составе организованной группы, заключили фиктивные браки с иностранцами. Таким образом последние были наделены правом получения разрешения на временное проживание, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», – уточнили в столичном СК.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В рамках расследования проведены обыски в жилищах фигурантов, им предъявлено обвинение. В ходе допросов фигуранты признали вину в полном объеме, у уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается местонахождение иных соучастников преступления.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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