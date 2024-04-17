«Это же профанация!..» Глава СПЧ заявил о серьезных угрозах из-за коррупции в миграционной политике

Коррупция и многочисленные нарушения в миграционной сфере на фоне отсутствия цельной государственного политики в этой области ведут к росту социальной напряженности в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его оценке, очень многие нормы законодательства стали профанацией.

«Главный тезис СПЧ – необходимо соблюдать закон, те правила, которые установлены законом. Скажем, русский язык. Всем известны расценки на сдачу экзамена по русскому языку. И фактически признают должностные лица, что коррупцию здесь победить невозможно. Ну, это же неправильно... Вот филолог-русист Андрей Мамыкин, русский писатель, журналист, экс-депутат Европарламента от Латвии. Завели на него уголовное дело в Латвии за симпатии к России. Стал просить вид на жительство как уроженец РСФСР. В миграционный центр Сахарово принес диплом о шестилетнем очном обучении по специальности русский язык и литература. На экзамен его отправили. Был в классе единственным русским. Некоторые экзаменуемые не понимали даже просьбу повесить куртку в шкаф. Он с трудом сдал и получил в конце концов оценку 51 балл. Не понимавший по-русски сосед – мигрант из Средней Азии – получил 100%», – подчеркнул Фадеев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

В числе проблем глава СПЧ назвал не соблюдение правил воинского учета новыми гражданами РФ. «Новоиспеченный гражданин получает паспорт, но на учет не становится. Наше предложение очень простое – давайте организуем так эту процедуру, чтобы получение паспорта и постановка на учет происходили в одно и то же время, за одним и тем же столом. Нам говорят, это нарушение прав человека. Почему? Что новоиспеченным гражданам России нравятся права российских граждан, но есть еще и обязанности... Мы же не выступаем против обязанностей, которые в Конституции. Давайте их все будут соблюдать», – констатировал глава СПЧ.

«Следующее, резиновые квартиры – старая тема. Ну, сколько же можно? У нас норматив в СИЗО – 4 квадратных метра. Если в квартире в 50 квадратных метров регистрируется 100 человек – это 0,5 кв метра. Давайте мы тоже здесь наведем порядок. Это же профанация! Давайте поменяем закон и сделаем его рациональным – нельзя регистрировать очередного человека в квартире, если норматив становится ниже 4 кв м», – предложил Фадеев.

По его мнению, миграционная политика государства должна исходить из «решения конкретных народно-хозяйственных задач по отраслям, по регионам, где действительно не хватает рабочей силы». В связи с этим глава СПЧ процитировал президента Владимира Путина: «У нас выбора больше нет: надо или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда».

«Специалисты посчитали, производительность труда в российском жилищном строительстве в 4 раза ниже, чем в США, в 3 раза ниже, чем во Франции. Давайте хотя бы в 2 раза поднимем производительность труда – значит, потребуется в 2 раза меньше работников… Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие компании будут ее привлекать. Считаю, нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. Они должны доказать, что никакого другого решения нет, что они пытались привлечь местную рабочую силу. Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом», – подчеркнул он.

«Наконец, два пункта относительно прав мигрантов. Работодатель обязан обеспечить приемлемые условия жизни работников. Не секрет, что и в подвалах живут работники-мигранты, особенно в сфере ЖКХ. Это недопустимо. Если вы призвали сюда работников, работодатель должен добиться того, чтобы не было нарушений элементарных условий жизни. И последнее – это безусловное соблюдение Трудового кодекса. Очень часто по отношению к мигрантам Трудовой кодекс нарушается. Это позволяет экономить деньги. Они работают не 40 часов, как положено, а 60-70 часов в неделю. Так эти 20 дополнительных часов должны оплачиваться по другому тарифу, если они согласны, в соответствии с Трудовым кодексом. Надо уравнять в правах мигрантов и российских граждан. Тогда может оказаться, что не так выгодно привлекать мигрантов… Таким образом нужна миграционная политика, которая должна исходить из решений конкретных народно-хозяйственных задач», – пояснил глава СПЧ.

Оценивая в целом ситуацию, Фадеев обратил внимание, что миграционная политика в России «очень широкая, даже концепт не проработан». «Создать ведомство, которое будет реализовывать эту федеральную долгосрочную миграционную политику, наверное, это было бы правильно. Но мы – и общество, и профессионалы, должны сначала создать концепт этого ведомства», – полагает он.

«Когда станет совсем нетерпимо в некоторых регионах, городах, населенных пунктах, будет поздно. Надо все-таки немножко упреждать. Ведь эта проблема не касается всей страны, и социальное напряжение не во всей стране. Если посмотреть опросы общественного мнения, то в целом всё нормально. Но есть населенные пункты, где высокая концентрация, причем не просто трудовых мигрантов, а тех, кто не знает язык, не признает (наши) ценности, вот там серьезное социальное напряжение, и там надо точечно и серьезно работать», – заключил Фадеев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube