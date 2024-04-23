В Луганске задержан ещё один фигурант дела о подрыве в Москве экс-сотрудника СБУ

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Луганске задержан гражданин Украины, принимавший участие в подготовке подрыва в Москве автомашины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Как говорится в сообщении спецслужбы, мужчина 1995 года рождения вел наблюдение за местом его проживания.

«Установлено, что фигурант в 2021 году в г. Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, 1995 г.р., которая после начала специальной военной операции выехала для проживания в г. Варшаву. По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля потерпевшего в июне 2023 года осуществил видео наблюдение за адресом его проживания, и в апреле 2024 года перевел курьеру 10 000 рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных СБУ в косметические средства, которые были использованы при совершении преступления», – уточнили в ФСБ.

Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. В его отношении принимается процессуальное решение.

Напомним, взрыв автомобиля бывшего сотрудника СБУ Прозорова, который переехал в Россию, произошел 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Он получил ранение, также были повреждены стоявшие рядом автомобили.

По данным ФСБ РФ, покушение было осуществлено агентом украинской спецслужбы по указанию руководителя ведомства Василия Малюка, который в России внесен в список террористов и экстремистов.

В ходе расследования ранее были задержаны два фигуранта – непосредственный исполнитель покушения и курьер.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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