«Отмазывал» мигрантов: дело о систематическом взяточничестве полицейского в московском метро дошло до суда

Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего теперь уже бывшего командира роты отдельного батальона одного из подразделений УВД на Московском метрополитене. Как сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства, бывший полицейский обвиняется в систематическом получении взяток за непривлечение иностранцев к ответственности.

«Установлено, что обвиняемые вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на систематическое получение взяток от иностранных граждан, как лично, так и через посредника, за непривлечение их к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ)», – уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, с февраля по май 2023 года сотрудник полиции неоднократно получал через посредника взятки от лиц, задержанных на территории метрополитена, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, на общую сумму более 145 тысяч рублей.

Экс-сотрудник УВД обвиняется по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело также возбуждено в отношении 37-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемой по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube