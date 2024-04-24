В Москве возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан через МФЦ. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, преступление вскрылось при проверке документов гражданина Таджикистана, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

По данным ведомства, 51-летняя фигурантка 14 марта 2024 года предоставила документы в МФЦ города Москвы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. Фактически данные иностранные граждане не проживали по месту регистрации.

В настоящее время с женщиной проведены следственные и процессуальные действия, ей предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемых деяниях фигурантка признала в полном объеме.

В столичном СК уточнили, что в ходе расследования фигурантка будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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