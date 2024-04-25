Крупная взятка: задержана бывший первый вице-премьер подмосковного правительства

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стригункова была задержана в Москве по подозрению в получении взятки. В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель», – сказал собеседник агентства.

По информации Mash, экс-чиновницу подозревают в получении взятки в размере 150 млн рублей. правоохранителям её сдал тот, кто предлагал деньги за её «услуги».

Стригункова на посту в правительстве Московской области курировала блок здравоохранения. Она покинула свой пост в марте 2024 года по собственному желанию.

Как считает политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров, арест Стригунковой является новым ударом по «клану» главы минобороны Сергея Шойгу в продолжение с громким делом отстраненного от должности и арестованного замминистра обороны Тимура Иванова.

Комментируя последние скандалы, эксперт в своем телеграм-канале обратил внимание, что Московская область, которую возглавляет Андрей Воробьев, также считается вотчиной «клана Шойгу».

«Учитывая, что Тимур Иванов в команде Шойгу отвечал за финансирование личного пиара министра обороны, то скоро имидж Шойгу может быстро сдуться <…> Это крупный удар по клану Шойгу, который, возможно, перестанет быть министром обороны. Просто уйдёт на пенсию по «собственному желанию», – пояснил Федоров.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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