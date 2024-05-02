Центральный аппарат СК взял под контроль уголовное дело о мигрантах в Раменском округе

В центральном аппарате Следственного комитета поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ), повлекшей противоправное поведение нелегальных мигрантов в поселке Островцы в подмосковном Раменском городском округе.

Речь идет о нелегалах, проживающих в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов. Сообщается о факте избиения местного жителя, для разбирательства по которому не прибыл сотрудник полиции, несмотря на телефонное обращение в дежурную службу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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