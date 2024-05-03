Полномочия иноагентов в органах российской власти будут прекращать досрочно

Полномочия в органах власти граждан РФ, которые признаны иностранными агентами, будут прекращаться досрочно, следует из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам, передает ТАСС.

Согласно предполагаемым изменениям, полномочия лиц, которые в день вступления в силу закона включены в реестр иноагентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней они не были исключены из реестра.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube