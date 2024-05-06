Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах и занимать должности в органах власти

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила поправки в законодательство, которые запрещают иноагентам на участие в выборах всех уровней, а также занимать должности в органах власти.

Согласно документу, в ходе избирательной кампании к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления. Уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений иноагенты тоже быть не смогут, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», устанавливается прямой запрет иноагентам замещать выборные должности. Предполагается также досрочное прекращение полномочий таких лиц в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона они не были исключены из реестра иностранных агентов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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