российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 мая 2024, 16:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума одобрила создание публичного реестра злостных неплательщиков алиментов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект по созданию в России публичного реестра должников по алиментам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что документ направлен, в первую очередь, на защиту интересов детей. «Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», – пояснил он.

Предполагается, что публичный реестр должников по алиментам станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. В него войдут сведения о привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

В течение суток должника будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Эти данные будут общедоступными до полного погашения задолженности.

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после официального опубликования закона. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать глава государства.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума готовится утвердить нового премьер-министра 10 мая / «В противном случае мы не справимся с вызовами…» Зюганов отправил Путину «народные наказы» перед инаугурацией / Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах и занимать должности в органах власти / Полномочия иноагентов в органах российской власти будут прекращать досрочно / Закон о высылке мигрантов может быть рассмотрен в Госдуме в приоритетном порядке / Это сигнал: в Госдуме ожидают скорое снижение ключевой ставки ЦБ / Госдума согласилась продлить поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах РФ / В новых регионах РФ готовится запрет на взыскание долгов госпредприятий

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Госдума,