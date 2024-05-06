Госдума одобрила создание публичного реестра злостных неплательщиков алиментов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект по созданию в России публичного реестра должников по алиментам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что документ направлен, в первую очередь, на защиту интересов детей. «Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», – пояснил он.

Предполагается, что публичный реестр должников по алиментам станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. В него войдут сведения о привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

В течение суток должника будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Эти данные будут общедоступными до полного погашения задолженности.

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после официального опубликования закона. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать глава государства.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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