Госдума готовится утвердить нового премьер-министра 10 мая

На 10 мая на 14 часов мск намечено дополнительное заседание Государственной Думы, на котором планируется утвердить кандидатуру председателя правительства РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Мажуга.

Парламентарий напомнил, что завтра, 7 мая, пройдет инаугурация избранного президента России, и, согласно законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия. «После чего нам, впервые в истории российского парламентаризма, предстоит по представлению Президента утвердить кандидатуры Председателя Правительства, а также заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (их кандидатуры будут представлены депутатам новым премьером)», – пояснил Мажуга в своем телеграм-канале.

«Поэтому 10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру Председателя Правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», – уточнил парламентарий.

Сегодня на пленарном заседании Госдума приняла постановление об отмене пленарных заседаний, запланированных на 7, 8, 15 и 16 мая. Документ предполагает, что дополнительные заседания палаты пройдут 10, 13 и 14 мая.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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