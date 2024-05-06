Управленческий хаос и лоббизм Решетникова: в Госдуме назвали абсурдом реформу местного самоуправления

Окончательное принятие законопроекта о реформе местного самоуправления в России приведет к управленческому хаосу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, лоббистом этих изменений выступает министр экономического развития Максим Решетников.

«Эта контрреформа по фактической ликвидации местного и поселкового уровня местного самоуправления, на наш взгляд, приведет к управленческому хаосу в стране. По предварительным оценкам, в результате перераспределения полномочий в результате принятия этого закона на региональный уровень будет передано от двух третей до 80% всего объема полномочий, реализуемых в настоящее время органами местного самоуправления, что составляет от 3,3 до 4 трлн рублей. При этом будет ликвидировано более 17 тысяч сельских и городских поселений как муниципальных образований. Будут пересмотрены территории и границы около 2 тысяч городских и муниципальных округов. Также будут прекращены полномочия по крайней мере 30 тысяч должностных лиц муниципальной службы и 100 тысяч муниципальных депутатов», – пояснил Матвеев.

Как отметил парламентарий, глава государства неоднократно говорил, что «местное самоуправление – это та власть, до которой можно дотянуться рукой». «В результате этой реформы самый большой, самый приближенный к населению, самый востребованный людьми уровень власти предлагается разрушить. Это беспрецедентный характер даже не за последние 30 лет, а за последние 100 лет реформы. Он абсолютно ничем не обоснован… Это будет настоящий управленческий хаос, когда люди не в состоянии будут понять, куда им обращаться по тому или иному вопросу. У нас сейчас на уровне местного самоуправления то половодье, то пожары, огромное количество вопросов, которые на местном уровне необходимо решать. Эта реформа абсолютно несвоевременна. Поэтому если сейчас не остановить такого рода безответственные эксперименты, когда период СВО и необходимо сконцентрировать все ресурсы именно для фронта и для победы, затевать вот эти эксперименты по ликвидации поселкового уровня, по масштабным изменениям в системе госуправления и муниципального управления, это приведет к управленческому хаосу и совершенно недопустимо», – считает Матвеев.

«Это придумки людей, которые в нарушение Конституции, забегая вперед, запрягая свою телегу впереди лошади уже в нарушение конституции это ликвидировали. Началось все с Московской области, в которой уже объединяют городские округа, где муниципальные районы ликвидируются. И потом начало распространяться по всей стране. Когда нынешний министр экономического развития Решетников приехал в Пермский край губернатором, он в Московской области (до этого) работал, то он привез туда вот эту московскую практику. Москвичи очень часто думают, что вся Россия должна жить именно так, как у них в Москве удобно. В результате у нас в Пермском крае при Решетникове было ликвидировано местное самоуправление поселковое. Там перешли фактически на одноуровневую систему. И поэтому он сейчас на тех совещаниях, которые происходят, и агитирует за эту реформу, чтобы подвести законодательную базу под те неправовые решения, которые были приняты», – заявил депутат.

«Это абсурд и управленческий, и градостроительный, и с точки зрения той защиты прав граждан. И самое главное, ликвидируется возможность местного населения выбирать себе местную власть. То есть, это не просто какие-то эксперименты в сфере местного самоуправления, это ликвидация народовластия. У нас в соответствии с конституцией власть принадлежит народу, который осуществляет эту власть непосредственно или через избранные им органы местной власти», – заключил Матвеев.

Напомним, законопроект об общих принципах организации местного самоуправления был внесен в нижнюю палату главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и руководителем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документ был принят в первом чтении 25 января 2022 года.

Согласно предложенным поправкам, муниципалитеты низового уровня, то есть городские и сельские поселения, могут быть упразднены, а губернаторы получат право увольнять мэров за ненадлежащее исполнение обязанностей. Стоит отменить, что часть думской оппозиции не поддержала законопроект – за проголосовало 373 депутата, против – 77, двое воздержались.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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