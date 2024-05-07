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Вторник, 7 мая 2024, 16:03 мск

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В Госдуме сообщили, когда депутаты встретятся с кандидатом на пост главы правительства РФ

Встречи парламентских фракций Госдумы с кандидатом на пост премьер-министра РФ пройдут 10 мая. Эту дату подтвердили во всех депутатских партийных объединениях.

В частности, как сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты от компартии первыми проведут встречу 10 мая в 11 часов. В «Справедливой России – За правду» пождтвердили дату без указания времени. В ЛДПР указали на встречу с будущим премьером «до обеда». «Новые люди» планируют пообщаться с кандидатом на пост главы правительства 10 мая в 12:30, передает ТАСС.

Ранее сегодня Владимир Путин вступил в должность главы государства. В соответствии с законом в этот день правительство ушло в отставку. Теперь президент РФ предоставит кандидатуру премьер-министра на утверждение Госдумы, которая планирует обсудить его утверждение на внеочередном пленарном заседании 10 мая в 14:00.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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