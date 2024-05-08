Чудовищная ситуация: МИД России оценил последствия активизации военной операции Израиля

Наземная военная операция Израиля в городе Рафах сектора Газа стала дополнительным дестабилизирующим фактором ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Палестине уже гуманитарная катастрофа, число жертв которой не имеет аналогов в новейшей истории.

«Перспективы урегулирования в секторе Газа, как палестино-израильского конфликта в целом не просматриваются. Ситуация в зоне противостояния ежедневно обостряется. Это имеет тяжелейшие гуманитарные последствия для мирного населения. Это катастрофа гуманитарная. Статистика чудовищная, трагическая, больше хочу сказать, не имеющая аналогов в новейшей истории. Только вдумайтесь, в результате израильской военной операции с октября 2023 года в Газе убито 35 тысяч палестинцев, многие из которых женщины и дети – это гражданское население, в первую очередь… Десятках тысяч тех, кто получил ранения. Это не просто царапины, психологическая травма. Это тяжелейшие ранения, которые приводят не просто к инвалидности, а к отсутствию возможности продолжать хоть какую-то нормальную жизнь. Практически полностью разрушена гражданская инфраструктура», – констатировала Захарова.

«Дополнительным дестабилизирующим фактором, в том числе для всего региона, стало начало наземной военной операции Израиля в Рафахе на юге Газы. Там сосредоточено около полутора миллионов палестинских гражданских лиц. В связи с этим требуем неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права. Многочисленные раунды переговоров между Израилем и движением ХАМАС через посредников по вопросу обмена израильских заложников на палестинских заключенных не принесли результатов», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова отметила, что Москва прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Газе россиян и граждан других стран. «Сложившаяся ситуация подтверждает позицию нашей страны о необходимости, наряду с усилиями по преодолению острой фазы кризиса, приступить к созданию условий для налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами по всему комплексу вопросов окончательного статуса. Итогом этого процесса должна стать реализация одобренной международным сообществом формулы двух государств – Израиля и Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующих в мире и безопасности», – сказала она.

Накануне армия Израиля взяла под контроль палестинскую сторону перехода «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом и сообщила о начале точечной контртеррористической операции в восточной части города Рафах.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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