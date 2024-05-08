«Две недели и всё закончится…» В МИД РФ назвали реальную «формулу мира» в украинском конфликте

Реальной «формулой мира» в украинском конфликте является прекращение странами Запада поставок вооружения киевскому режиму, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, нынешняя резкая эскалация в риторике политиков Европы и США в отношении России связана с военным провалом Киева, а также внутренними проблемами в западных странах.

«Эти заявления сейчас слышим со стороны Запада, в том числе потому, что ситуация для киевского режима на фронте патовая, а Запад вместо того, чтобы учесть ее в интересах граждан Украины, ещё больше затягивает эту петлю на шее украинской теперь уже не государственности – ее уже давно нет, а просто украинского гражданина, украинца как такового, просто становясь поставщиками пушечного мяса уже исходя из тех людей, которые находятся на территории западных стран. Как-то это же все надо прикрывать для украинского общества? Вот они и повышают градус риторики», – пояснила Захарова, выступая сегодня на брифинге.

В этой связи официальный представитель МИД РФ обратила внимание на абсурдность некоторых заявлений и действий Запада и Киева. «Людей, которыми они (киевский режим) на Западе пользовались для решения задачи по нанесению России стратегического поражения, всё меньше и меньше. Не знаю, скоро из детских садов начнут забирать детей для отправки на фронт… Не удивлюсь, кстати говоря. Я теперь понимаю, почему Украина так волновалась относительно судьбы дельфинов-подрывников, которые по их информации перешли России после воссоединения с Крымом. Теперь понимаю почему. Они готовы, видимо, не только дельфинов в таких целях использовать, а вообще всё, что движется. Им вообще всё равно. Просто отрабатывают западные деньги. А Запад соответственно повышает эту риторику», – подчеркнула она.

Еще одной «очень важной» причиной повышения градуса риторики Захарова назвала предстоящие выборы президента в США. «Это всю жизнь является важнейшим фактором геополитической нестабильности. Нужно прикрывать очередные транши (киевскому режиму), каким-то образом демонстрировать – успехи уже не получается на фронте демонстрировать, но демонстрировать какую-то общественную жизнь. Конференции все эти, формулы мира, псевдо-формулы Зеленского, все они провалены. Что делать? Вот за счет риторики и выезжают. И в самих странах (Запада) экономические показатели чудовищные. Думаю, что с этим связано», – констатировала представитель МИД РФ.

«А что нужно для деэскалации? Так [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель сказал. Он же сказал: если перестать поставлять вооружение киевскому режиму – сколько он дал? – две недели и все закончится. Вот вам, пожалуйста, истинная формула мира, озвученная самими западниками. Вот вам возможность для деэскалации», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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