Это соучастие в терроризме: Захарова прокомментировала мечты Запада взорвать Крымский мост

Заявление официального представителя Евросоюза Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, поставляя дальнобойное вооружение киевскому режиму Евросоюз недвусмысленно становится соучастником преступлений украинских неонацистов.

«6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством терроризму, просто нет. Более того, скажу, что шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя маргинальной политической партии, экстремистского движения, речь идет о чиновнике, который говорит в принципе от всего Европейского союза. Ему это вменено в обязанности. Недопустимое высказывание Стано доказывает, что Европейский союз выступает не просто спонсором киевского режима, своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы, магазины», – констатировала Захарова.

По ее словам, «вкупе с поставками тяжелых вооружений и дальнобойного оружия еэсовцы открыто пренебрегают, в том числе собственными международными обязательствами, недвусмысленно становятся соучастниками террористической деятельности украинских неонацистов».

«Буквально на днях глава евродипломатии (Жозеп) Боррель вновь прямо признал, что у украинского конфликта с самого начала существует быстрое, мирное решение, и он лично, а в его лице и весь Евросоюз на самом деле не хотят прекращения боевых действий. Об этом мы неоднократно, собственно говоря, говорили, цитируя и Борреля, и многих других западных чиновников. Мы отмечали и указывали на долгосрочные инвестиции Евросоюза в финансирование поставок оружия на Украину, которыми они рассчитывают затянуть вооруженное противостояние еще как минимум, по их же словам, на несколько лет», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Это подтверждает страшную действительность. Обычные украинцы лишь инструмент, который Зеленский во имя и собственного обогащения, и абсолютной аморальности буквально продал еэсовцам, который используется для сведения геополитических счетов Запада с нашей страной», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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